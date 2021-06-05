Однако несколько дней спустя к журналистам обратился мужчина, который рассказал больше деталей об инциденте. Он подчеркнул, что имеющаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

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Как все было на самом деле

21-летний Сергей Николин рассказал, что в тот день вместе с родственницей привез отца на диагностику. Но из-за несоблюдения правил безопасности и недосмотра работников Центра сам получил тяжелые травмы.

Стоит заметить! Ранее в СМИ появилась информация, что аппарат МРТ "засосал" пациентку с инвалидностью.

Сергей заявил, что работницы сами попросили его подвезти пациента к томографу.

Девушка, которая там работала, сама не знала, где стать. Взял коляску, подъехал, но несколько ближе, и ее сразу подхватило, а я оказался, словно под прессом,

– вспомнил пострадавший.

Коляска зацепила и родственницу с лаборанткой, но те отделались легкими травмами. Отец Сергея не пострадал, потому что уже выехал из аппарата. Парня из ловушки освободили спасатели. Для этого им пришлось слить жидкий гелий, который и создает магнитное поле.

Позиция клиники, где произошел инцидент

В диагностическом центре подчеркивают, что в травмах виноваты прежде всего Сергей и его родственница.

Люди были проинструктированы полностью и подпись поставили, что им разъяснили всю технику безопасности. Она нам написала заявление, что попросила прощения, претензий к нам не имеет,

– сказал юрист диагностического центра Анатолий Богачев.

Однако адвокат потерпевшего Наталья Чербаджи-Чебак отмечает, что никакого инструктажа не было. Адвокат уже готовит иск в диагностический центр, а сам мужчина обратился с заявлением в полицию. Ведь его травмы требуют длительного лечения.

Обратите внимание! Специалисты, которые много лет работают с МРТ, говорят, что именно работники центра не соблюдали правила безопасности. К аппарату с обычной коляской даже приближаться нельзя.