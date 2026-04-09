Глава государства подчеркнул, что украинский суверенитет это бескомпромиссный вопрос. Об этом Владимир Зеленский сказал во время Конгресса местных и региональных властей, передает Новости.LIVE.

Что ответил Зеленский на заявления Венса?

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о переговорах с Россией, подчеркнув, что речь идет не о "нескольких квадратных километрах", а об украинской территории. По словам Зеленского, Вэнс не участвует непосредственно в переговорах, поэтому не может полностью понимать, где именно проходят границы и что означает каждый "клочок" земли.

Президент подчеркнул, что это вопрос суверенитета, а не компромиссов по территориям. Он также отметил, что Донбасс имеет важное значение для обороноспособности Украины, и на этой территории до сих пор проживают около 200 тысяч украинцев.

Напомним, что ранее Вэнс заявил, что стороны уже подали свои позиции по урегулированию войны, и сейчас споры идут вокруг нескольких квадратных километров. Он поставил под сомнение целесообразность дальнейших потерь ради этих территорий, одновременно подчеркнув, что для достижения мира нужна готовность обеих сторон к компромиссу.

Политолог Артем Бронжуков объяснил 24 Каналу, что сейчас Украина имеет шанс получить переговорные преимущества после успешных ударов по российской портовой инфраструктуре, что заставляет Россию рассматривать морское перемирие.

