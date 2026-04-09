Глава держави наголосив, що український суверенітет це безкомпромісне питання. Про це Володимир Зеленський сказав під час Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Новини.LIVE.

Що відповів Зеленський на заяви Венса?

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо переговорів із Росією, наголосивши, що йдеться не про "кілька квадратних кілометрів", а про українську територію. За словами Зеленського, Венс не бере участі безпосередньо у переговорах, тому не може повністю розуміти, де саме проходять межі та що означає кожен "клаптик" землі.

Президент підкреслив, що це питання суверенітету, а не компромісів щодо територій. Він також зазначив, що Донбас має важливе значення для обороноздатності України, і на цій території досі проживають близько 200 тисяч українців.

Нагадаємо, що раніше Венс заявив, що сторони вже подали свої позиції щодо врегулювання війни, і зараз суперечки точаться навколо кількох квадратних кілометрів. Він поставив під сумнів доцільність подальших втрат заради цих територій, водночас наголосивши, що для досягнення миру потрібна готовність обох сторін до компромісу.

Політолог Артем Бронжуков пояснив 24 Каналу, що зараз Україна має шанс отримати переговорні переваги після успішних ударів по російській портовій інфраструктурі, що змушує Росію розглядати морське перемир'я.

