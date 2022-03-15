В Одессе, Беляевке, Жашкове и Винницкой области объявили воздушную тревогу

В Одессе, Беляевке, городе Жашков Черкасской области в Винницкой области раздаются сирены. Тревогу объявили в 06: 45.

Сейчас там существует воздушная угроза. Об этом сообщили местные органы власти.

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Быстро возьмите свой "тревожный чемодан" и спускайтесь в укрытие. Также убедитесь, что ваши соседи услышали сирены.

Находитесь в убежище до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Выходить на улицу раньше – опасно.

К теме смотрите видео о том, что делать, когда услышали звук сирены: