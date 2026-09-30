Правоохранители обнаружили тело, предположительно, водителя этого транспортного средства. Местное издание "Думская" указывает, что незадолго до выстрелов на пешеходном переходе произошел конфликт между водителями Chevrolet и "Таврии". После совершения преступления водитель "Таврии" пытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Сейчас в отношении него проводятся неотложные следственные действия, – информирует ГУНП в Одесской области.

В настоящее время следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория следственного управления областной полиции выясняют обстоятельства происшествия и вопрос о внесении его в Единый реестр досудебных расследований.