В Одессе на дороге обнаружили убитого мужчину: СМИ предполагают конфликт между водителями

На Люстдорфской дороге в Одессе 30 сентября обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Лежало оно на проезжей части рядом с автомобилем Chevrolet.

По всей вероятности, погиб именно водитель этого авто. Об этом сообщает Управление Национальной полиции Одесской области.

Что еще рассказали в полиции?

На месте инцидента патрульные также задержали водителя автомобиля ЗАЗ Таврия, который пытался скрыться. Пока с ним продолжаются неотложные следственные действия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Тело лежало рядом с Chevrolet – вполне вероятно, что это водитель авто / Фото Нацполиции

Мужчина мог погибнуть в результате конфликта: что об этом известно?

Перед стрельбой на пешеходном переходе возник конфликт между водителями "Таврии" и Chevrolet. В разгар конфликта первый достал огнестрельное оружие и застрелил другого водителя, сообщает Думская".

В издании добавляют, что злоумышленника задержали на месте, однако он пытался скрыться.

Напомним, еще одна громкая стрельба произошла в начале сентября в Киеве. Тогда в Святошинском районе столицы прямо посреди дня расстреляли директора клиники репродуктологии.