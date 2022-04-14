В Одессе избавятся от указателей о "городах-побратимах" из России
14 апреля 2022 , 05:03Читати новину українською
Источник:фейсбук Геннадия Труханова
На Думской площади в Одессе расположен памятный знак с городами-побратимами. Вскоре из него исчезнут все названия русских населенных пунктов.
Украина активно избавляется от всех культурных связей с российскими оккупантами. Вслед за "падением" Пушкина ожидаются и другие меры, к которым присоединилась Одесса.
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Удаление "городов-побратимов"
Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, вскоре памятный знак с городами-партнерами на Думской площади будет изменен. Из него уберут все российские города.
С памятного знака исчезнут Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог.
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