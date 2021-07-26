Видео этой поездки обнародовали в местном телеграмм-канале 24 июля. Куда везли эту дикую кошку - неизвестно.

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Сидел на коленях

Животное держали за поводок, который был Прикрепленный к ошейнику. Леопард сидел на коленях пассажира и смотрел в открытое окно.

Автором ролика является водитель автомобиля, который ехал рядом. Его сняли в поселке Котовского.

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Обратите внимание! На территории Ясногородской страусиной фермы в Киевской области львят и леопарда держали в ужасных условиях. Одна из животных погибло, а остальные получили серьезные психологические травмы и проблемы со здоровьем. Однако Макаровский районный суд Киевской области решил, что в действиях владельцев и работников фермы не было состава преступления.