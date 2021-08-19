Медики диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму. Злоумышленник избил его 17 августа после полудня.
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Хотел, чтобы ее закрыли в изоляторе
Накануне работники полиции задержали сестру мужчины. Сигарету, которую курила женщина, забрали на экспертизу. Меру пресечения решили избрать после результатов. Это возмутило мужчину, ведь он хотел, чтобы сестру закрыли в изоляторе.
Мужчина решил выплеснуть свои эмоции на правоохранителей с помощью кулаков. Злоумышленника сразу задержали. За насилие в отношении полицейского мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
Если вину его сестры докажут, то ей максимально может грозить до 3 лет лишения свободы за покупку и хранение наркотиков.
Избили полицейских: последние новости
- В Одессе мужчины избили полицейского, потому что он не дал им сбежать. До этого правоохранитель преследовал вероятных воров на авто. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
- Во Львове мужчина избил полицейского, он вмешался в драку. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
- В Киеве блогер ударил полицейского тарелкой со сливками. Так он хотел выложить видео в YouTube и заработать деньги на просмотрах.