Мужчина, оскорбивший ветерана на протезах, был советником вице-премьера, – СМИ

В Одессе посетитель ветеринарной клиники обругал врача-ветерана ВСУ Алексея Притулу. Как выяснилось, Вадим Шевеленко был внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Это журналистам подтвердили в офисе Ольги Стефанишиной. Также сообщили, что Шевеленко больше не работает советником.

К теме В Одессе в ветеринарной клинике мужчина обругал ветерана Алексея Притулу: наказали ли его

Мужчина, который оскорбил ветерана на протезах, был советником Стефанишиной

Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом,

– отметили у Ольги Стефанишиной.

Также добавили, что Вадим Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера.

К слову, по информации ветерана Олега Симороза, Шевеленко как внештатного советника приглашали на совещания и официальные мероприятия с участием вице-премьера. Также он сопровождал Стефанишину в поездках.

Краткая справка. Алексей Притула – ветеран ВСУ, ветеринар из Одессы. В сентябре 2022 года во время наступления на Лиман защитник получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Мужчина прошел реабилитацию, стал на протезы и вернулся к гражданской работе.