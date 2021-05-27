Подготовительное заседание по этому делу прошло 26 мая. Его провели в Одесском окружном административном суде.

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Истцом по этому делу является областная организация партии "Европейская Солидарность". Стороной, с которой судятся, является горсовет Одессы и историко-топонимическая комиссия исполкома.

Поскольку сторонам нужно ознакомиться с материалами дела, заседание перенесли. Оно должно состояться 17 июня.

На первом заседании были депутат "Европейской солидарности" Жанна Мадриченко и представители городского совета Одессы.

Также пришел председатель регионального отделения Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

О каком переименовании говорится

Летом 2020 года в рамках своей предвыборной кампании Геннадий Труханов пообещал вернуть декоммунизованным улицам названия "Маршала Жукова" и "25-й Чапаевской дивизии".

В начале осени он распорядился созвать общественные слушания.

Через месяц переименование одобрила историко-топонимическая комиссия при горсовете.

Общественные слушания в отношении скандальной идеи переименования прошли в формате "интернет-конференции" 4 декабря 2020 года.

После этого в течение двух месяцев на веб-портале "Социально активный гражданин" проходил опрос о переименовании.

В обсуждении приняли участие всего 713 жителей города.

Инициативу Труханова поддержали 463 человека, а против были – 250.

В целом в Одессе право голоса имели более 700 тысяч человек.

Украинский институт национальной памяти заявил, что такая идея городского главы противоречит действующему законодательству.

Поэтому учреждение стало третьей стороной в судебном процессе.

Обратите внимание! Городской глава Одессы Геннадий Труханов назвал провокатором языкового омбудсмена. Это произошло потому, что Тарас Креминь акцентировал на незаконности русскоязычного гимна Одессы.