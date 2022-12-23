Его озвучил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич.

Важно Во Львове и общине дерусифицировали почти 2 десятка улиц

Он объяснил, что война будет продолжаться еще долго, а количество погибших будет расти.

И каждый из них заслуживает своей части нашей памяти. И определить, кто в большей или меньшей степени проявил героизм, сможет только время. Если сейчас мы начнем в их честь называть улицы, то в следующем году в городе могут появиться десятки, а может, сотни таких названий. Ибо мы не сможем отказать ни одной матери, ни одному собратью, если они напишут к нам соответствующее обращение,

– отметил Александр Бабич.

По его словам, в Одессе может появиться монумент, на котором будут имена погибших военных, а также волонтеров, медиков, спасателей, полицейских и других. Речь идет о месте рядом с помещением ОВА на Гагаринском проспекте.

Обратите внимание! Ранее Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе Киева на улицу имени Романа Ратушного – молодого киевлянина, общественного активиста, защитника Украины, погибшего на Востоке в июне 2022 года.

Как в Одессе продолжается дерусификация

Еще 25 октября в Одессе прошло заседание Историко-топонимической комиссии, во время которого подали на рассмотрение 96 кандидатов на переименование. Во время работы комиссия обнаружила 17 топонимов, связанных с 8 марта, и 9 с русскими и белорусскими географическими названиями.

В конце концов с карты Одессы решили убрать:

почти всех русских и советских писателей, не имеющих отношения к Одессе;

почти всех советских и русских фигур;

всех народовольцев-террористов;

других фигур русской истории;

обилие маршалов, генералов и легенд "ВОВ".

Однако следует объяснить, что все предложенные изменения – только рекомендации, ведь окончательное решение должно принять сессия городского совета.