Його озвучив член історико-топонімічної комісії міськради Олександр Бабіч.
Важливо У Львові та громаді дерусифікували майже 2 десятки вулиць
Він пояснив, що війна триватиме ще довго, а кількість загиблих буде ще зростати.
І кожен з них заслуговує на свою частину нашої пам'яті. І визначити, хто в більшій чи меншій мірі проявив героїзм зможе тільки час. Якщо зараз ми почнемо на їх честь називати вулиці, то протягом наступного року в місті можуть з'явитися десятки, а може сотні таких назв. Бо ми не зможемо відмовити ні одній матері, ні одному побратиму, якщо вони напишуть до нас відповідне звернення,
– зазначив Олександр Бабіч.
Натомість, за його словами, в Одесі може з'явитися монумент, на якому будуть імена загиблих військових, а також волонтерів, медиків, рятувальників, поліцейських та інших. Мовиться про місце поряд з приміщенням ОВА на Гагарінському проспекті.
Як в Одесі триває дерусифікація
Ще 25 жовтня в Одесі відбулося засідання Історико-топонімічної комісії, під час якого подали на розгляд 96 кандидатів на перейменування. Під час роботи комісія виявила 17 топонімів, які були пов'язані з 8 березня, та 9 з російськими та білоруськими географічними назвами.
Зрештою, з карти Одеси вирішили прибрати:
- майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси;
- майже всіх радянських та російських постатей;
- всіх народовольців-терористів;
- інших постатей російської історії;
- велику кількість маршалів, генералів та легенд "ВОВ".
Однак варто пояснити, що усі запропоновані зміни – лише рекомендації, адже остаточне рішення має ухвалити сесія міської ради.