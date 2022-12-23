Його озвучив член історико-топонімічної комісії міськради Олександр Бабіч.

Важливо У Львові та громаді дерусифікували майже 2 десятки вулиць

Він пояснив, що війна триватиме ще довго, а кількість загиблих буде ще зростати.

І кожен з них заслуговує на свою частину нашої пам'яті. І визначити, хто в більшій чи меншій мірі проявив героїзм зможе тільки час. Якщо зараз ми почнемо на їх честь називати вулиці, то протягом наступного року в місті можуть з'явитися десятки, а може сотні таких назв. Бо ми не зможемо відмовити ні одній матері, ні одному побратиму, якщо вони напишуть до нас відповідне звернення,

– зазначив Олександр Бабіч.

Натомість, за його словами, в Одесі може з'явитися монумент, на якому будуть імена загиблих військових, а також волонтерів, медиків, рятувальників, поліцейських та інших. Мовиться про місце поряд з приміщенням ОВА на Гагарінському проспекті.

Зверніть увагу! Раніше Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі Києва на вулицю імені Романа Ратушного – молодого киянина, громадського активіста, захисника України, який загинув на Сході у червні 2022 року.

Як в Одесі триває дерусифікація

Ще 25 жовтня в Одесі відбулося засідання Історико-топонімічної комісії, під час якого подали на розгляд 96 кандидатів на перейменування. Під час роботи комісія виявила 17 топонімів, які були пов'язані з 8 березня, та 9 з російськими та білоруськими географічними назвами.

Зрештою, з карти Одеси вирішили прибрати:

майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси;

майже всіх радянських та російських постатей;

всіх народовольців-терористів;

інших постатей російської історії;

велику кількість маршалів, генералів та легенд "ВОВ".

Однак варто пояснити, що усі запропоновані зміни – лише рекомендації, адже остаточне рішення має ухвалити сесія міської ради.