Это произошло в частной клинике на улице Космонавтов 2 июня. Насколько сильно пострадала пациентка – неизвестно.

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Более о трагическом обследовании

Подробнее об этом случае журналистам рассказал адвокат медучреждения Анатолий Богачев. По его словам, виновным является лицо, которое сопровождало пациентку на проведение томографии.

В помещении, где стоит устройство сильное магнитное поле. Вероятно, женщина думала, что после проведения процедуры его нет. Поэтому она завезла туда металлическое кресло-коляску.

Когда его подкатили поближе к пациентке, средство передвижения начало засасывать в томограф. В результате получила травмы не только женщина, которая была на обследовании, но и сотрудница клиники.

Тележка и аппарат МРТ после инцидента / Фото телеграм-канала "Ху***ая Одесса"

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Что было после этого

По словам адвоката, перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования и они расписались. Клиника показала правоохранителям эти документы.

Впоследствии пострадавшая извинилась за свою знакомую, которая нарушила технику безопасности. Кроме этого она переживала за судьбу аппарата МРТ, поскольку он перестал работать. Стоимость этого томографа – более 100 тысяч долларов.