По данным гидрометцентра сообщили, что дождь не будет останавливаться уже до конца дня. В местных телеграмах обнародовали много фото и видео последствий непогоды.

Затопленные улицы Одессы: смотрите видео

Что известно о последствиях

На видео очевидцев, которые сняли на улице Воровского, заметно, что ливень был достаточно сильным. Автор подписал записи "Одесса снова плывет", что вполне соответствует тому, что происходит на дороге.

Дерево, упавшее в Одессе: смотрите видео 8news

Также обнародовали сразу 2 видео из разных мест, где падали деревья. Телеграм 8news сообщил, что на улице Юрия Олеши рухнула на тротуар большая старая акация. К счастью, рядом в момент падения никто не стоял, поэтому люди не пострадали.

На другом видео заметно, что упала только часть дерева. Однако пока неизвестно, где именно это случилось. Также не написали, задело ли людей. На место инцидента прибыли патрульные и начали ожидать приезда коммунальщиков

Часть дерева на тротуаре: смотрите видео телеграма "Подслушано Одесса"