Ночью и утром 13 октября в западных областях наблюдали сильный туман. Видимость достигала всего 200 – 500 метров.
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Тем временем в части Украины прогнозируют мощные ливни. Из-за дождя объявили І уровень опасности – желтый.
Где будут ливни:
- Одесская,
- Николаевская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Черниговская,
- Сумская область.
Погода в Украине 13 октября / изображение Укргидрометцентра
Холоднее всего будет на Западе
Несмотря на солнечную погоду, холоднее всего именно в западных регионах. Столбики термометров здесь поднимутся до +8...+12. Такие же показатели и на Севере. Больше всего воздуха прогреется на Луганщине, Донетчине, а также В Крыму и Херсонщине – до +15...+17.
В нескольких регионах – чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что в нескольких областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Донецкой и Луганской областях.
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В Карпатах настоящая зима
Отметим, что тем временем в Карпаты уже пришла настоящая зима. На высокогорьях падает снег и температура опустилась ниже нуля. В Черногорском поисково-спасательном посте сообщили о тумане и облачной погоде.