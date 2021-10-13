Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях спостерігали сильний туман. Видимість сягала всього 200 – 500 метрів.
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Тим часом у частині України прогнозують потужні зливи. Через значний дощ оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Де будуть зливи:
- Одеська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Чернігівська,
- Сумська область.
Погода в Україні 13 жовтня / Зображення Укргідрометцентру
Найхолодніше буде на Заході
Попри сонячну погоду, найхолодніше саме у західних регіонах. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +8…+12. Такі самі показники і на Півночі. Найбільше повітря прогріється на Луганщині, Донеччині, а також у Криму та Херсонщині – до +15…+17.
У кількох регіонах – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що у кількох областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про Чернівецьку, Хмельницьку, Вінницьку, Житомирську, Донецьку та Луганську області.
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У Карпатах – справжня зима
Зазначимо, що тим часом у Карпати вже прийшла справжня зима. На високогір'ях падає сніг та температура опустилась нижче нуля. У Чорногірському пошуково-рятувальному пості повідомили про туман та хмарну погоду.