Видео с дракой медиков и представителей ТЦК появилось накануне в сети, 11 июня. Причиной столкновения, как писали в сети, якобы стало задержание фельдшеров скорой работниками ТЦК, поэтому другие медики решили устроить протест.

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В Центре экстренной медицинской помощи прокомментировали инцидент

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области 12 июня опубликовали сообщение, в котором прокомментировали стычку с сотрудниками ТЦК. Так, в сообщении отмечается, что сейчас конфликт исчерпан, а окончательный вердикт этому инциденту предоставят правоохранительные органы.

Также там прокомментировали вопрос бронирования медиков. Так, сейчас проводятся все соответствующие врачебные осмотры, медики обновляют свои данные, а учреждения – формируют и подают списки на их бронирование.

В ближайшее время вопрос будет решен. Все бригады скорой помощи работают в штатном режиме,

– добавили в Центре.

Лубинец прокомментировал драку медиков и работников ТЦК

На инцидент между медиками и работниками ТЦК отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что такие действия недопустимы, а также сообщил, что уже направил обращение в ГБР, Военную службу правопорядка, Нацполиции и МВД с требованием дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.

"Действия, которые имели место в Одесском ТЦК и СП, точно не добавляют авторитета ни одной из сторон конфликта, а даже наоборот – дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей. Нечего и говорить о том, что вражеские каналы очень успешно используют это видео для распространения своих пропагандистских нарративов", – отметил Лубинец.

В итоге он призвал всех сотрудников ТЦК и СП при выполнении своих обязанностей соблюдать все нормы Конституции.

В прокуратуре уже открыли дело

Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона сообщила, что по факту драки между медиками и сотрудниками ТЦК открыла дело о хулиганстве. Если вина подозреваемых будет доказана в судебном порядке, то им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следователи объяснили, что работники ТЦК доставляли военнообязанного, чтобы установить степень его пригодности. По дороге мужчина вызвал себе скорую. Когда медик прибыл на место вызова, то между фельдшером и работником ТЦК возникла стычка.