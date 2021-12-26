В Одессе подстрелили заключенного, когда тот хотел сбежать из СИЗО

Из следственного изолятора Одессы пытался бежать заключенный. Он бежал к стенам СИЗО, когда его увидел охранник и предупредил, что будет применять огнестрельное оружие. Тогда ему пришлось сделать предупредительный выстрел.

После действий постового беглец не останавливался. Тогда правоохранитель выстрелил в сторону злоумышленника и ранил его в ногу. Преступника отвезли в больницу.

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Полицейские расследуют факт покушения на побег из следственного изолятора 34-летнего уроженца Харьковщины. Он находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления,

– сообщает полиция.

Беглецу грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также начали служебное расследование, чтобы предоставить правовую оценку действиям постового. Сотрудники Государственного бюро расследований Одесской области внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по статье о превышении власти или служебных полномочий.

Похожий случай в СИЗО Одессы

Летом в Малиновском районе Одессы нашли и задержали Сергея Кутафина. Он накануне сбежал из СИЗО. Отмечали, что это случилось во время прогулки.

Ранее злоумышленника осудили за кражу, однако сейчас ему светит еще одна статья.

Правоохранители нашли мужчину, когда он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой.

Тогда, кроме наказания за кражу, его должны были судить за побег из-под стражи. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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