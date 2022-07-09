Выманивали миллионы у предпринимателей, якобы для ВСУ: в Одессе разоблачили мошенников
Источник:Одесская областная прокуратура
Украинские правоохранители продолжают эффективно выполнять свою работу. Каждый день они разоблачают мошенников, которые наживаются на войне в Украине.
В Одессе разоблачили мошенников, которые выманивали деньги якобы для ВСУ
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По данным следствия, предпринимателям из 11 областей Украины начали поступать поддельные "официальные письма" с подписью руководителя местной ОВД: у представителей бизнеса просили приобщиться к сбору средств "на нужды ВСУ". Мошенники отмечали номер банковского счета и контакт одного из должностных лиц ОВА.
Подробные письма, которые рассылали мошенники / Фото Одесская областная прокуратура
Мошенникам удалось выманить более миллиона гривен. Деньги переводили на банковские карты. Наименьшая сумма перевода – 10 000 гривен, самая большая – 100 тысяч.
Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Банковские карты, которые нашли в ходе обысков / Фото Одесская областная прокуратура
Организатор схемы сейчас находится на территории так называемой ЛНР. В общей сложности к схеме были причастны семь человек, четверо из которых жители Днепропетровщины – последних уже задержали и вскоре сообщат о подозрениях за мошенничество.
Одесская полиция разоблачила мошенников / Фото Одесская областная прокуратура
Обманщикам должны сообщить о подозрении в мошенничестве / Фото Одесская областная прокуратура
Следователи устанавливают всех потерпевших и сумму нанесенного ущерба. Также продолжаются следственные действия для разоблачения других участников группы, в том числе людей, которые находятся на оккупированной территории Луганской области.
В прокуратуре отмечают, что за совершенное задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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