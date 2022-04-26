В Одессе после обстрела многоэтажки погибла спортсменка и ее муж: женщина была беременна

Ракета, которую 23 апреля российские оккупанты запустили в жилой дом в Одессе, убила молодых супругов. Они проживали на четвертом этаже.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук. Ракета уничтожила квартиру.

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Трагедия еще одной семьи в Одессе

Молодые супруги Людмила и Богдан как раз ожидали первенца – женщина была беременной. Однако российская ракета оборвала им жизнь. Людмила была вице-чемпионкой Южного региона по бодибилдингу.

Модель Вероника Кас, которая лично знала супругов, пишет, что это была светлая и хорошая семья. А России просто нет прощения.

России нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все эмоции к российским властям, которые дают такие приказы. Это боль и утрата, которую невозможно возместить. Нет смысла ставить вопрос, как российским властям с этим жить. Жить, унося жизнь других, уничтожая судьбы, – написала женщина.

Напомним, 23 апреля российские захватчики обстреляли Одессу ракетами. Одна из них попала в жилой дом: там погибли 8 человек, среди которых – трехмесячный младенец. Еще десять – пострадали. Журналисты показали, как выглядит здание после циничного обстрела от россиян.

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