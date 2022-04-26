Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Ракета знищила їхню квартиру.

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Трагедія ще однієї сім’ї в Одесі

Молоде подружжя Людмила та Богдан якраз очікували на первістка – жінка була вагітною. Однак російська ракета обірвала їм життя. Людмила була віцечемпіонкою Південного регіону з бодибілдінгу.

Модель Вероніка Кас, яка особисто знала подружжя, пише, що це була світла й добра сім’я. А Росії просто немає прощення.

Росії немає прощення! Немає слів, щоб висловити всі емоції до російської влади, яка дає такі накази. Це біль і втрата, яку неможливо відшкодувати. Немає сенсу ставити питання, як російській владі з цим жити. Жити, забираючи життя інших, знищуючи долі, – написала жінка.

Нагадаємо, 23 квітня російські загарбники обстріляли Одесу ракетами. Одна з них потрапила в житловий будинок: там загинуло 8 людей, серед яких – тримісячне немовля. Ще десятеро – постраждали. Журналісти показали, як виглядає будинок після цинічного обстрілу від росіян.

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