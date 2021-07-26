Это подтверждает видео с пляжа, которое обнародовали в местных телеграм-каналах. Оно появилось вечером 25 июля.

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Вода также позеленела

На этих кадрах видно, что к берегу прибило множество мелких водорослей. Ими покрыты минимум несколько метров песка.

В самом море также много растительности. Из-за этого вода кажется зеленой. В подписи к видео говорится, что людей призывают не заходить в воду, так как это может быть опасно.

Пляж в Одессе покрытый водорослями: видео телеграма "Одесса как она есть"

Обратите внимание! 21 июня также сообщали, что море возле Одессы оливково-зеленого цвета. Тогда говорили, что это случилось из-за обилия мусора и обильных дождей, которые были в городе накануне. Такое "позеленение" обусловлено обильным цветением цианобактерий Aphanizomenon Flos-Аquae.