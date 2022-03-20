В Одессе поженились гвардеец и полицейская

Война уже объединила много влюбленных пар. Опасные времена побуждают к действию и не откладывать важные вещи на потом.

Бракосочетание во время войны – всегда особое событие. Влюбленные объединяют свои жизни и вместе преодолевают все трудности и опасности.

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Свадьба в Одессе

В Одессе нацгвардеец и полицейская решили пожениться. Пара была вместе два года, а брак заключила 19 марта.

Молодожены отправились каждый в свое подразделение, чтобы продолжить оборонять страну,

– отметили в Нацгвардии.

Смотрите свадебные фото молодоженов:

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