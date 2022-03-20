В Одессе поженились гвардеец и полицейская
20 марта 2022 , 08:00Читати новину українською
Источник:Суспільне Одеса
Война уже объединила много влюбленных пар. Опасные времена побуждают к действию и не откладывать важные вещи на потом.
Бракосочетание во время войны – всегда особое событие. Влюбленные объединяют свои жизни и вместе преодолевают все трудности и опасности.
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Свадьба в Одессе
В Одессе нацгвардеец и полицейская решили пожениться. Пара была вместе два года, а брак заключила 19 марта.
Молодожены отправились каждый в свое подразделение, чтобы продолжить оборонять страну,
– отметили в Нацгвардии.
Смотрите свадебные фото молодоженов:
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