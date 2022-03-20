Одруження у час війни – завжди особлива подія. Закохані поєднують свої життя та разом долають усі труднощі та небезпеки.
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Весілля в Одесі
В Одесі нацгвардієць та поліцейська вирішили одружитися. Пара була разом два роки, а шлюб уклала 19 березня.
Молодята вирушили кожен до свого підрозділу, щоб продовжити обороняти країну,
– зазначили у Нацгвардії.
Дивіться весільні фото молодят:
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