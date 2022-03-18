В Одессе прогремели взрывы

В Одессе около 8 утра раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

После взрывов в Одессе воздушную тревогу объявили и в Виннице. Правда, отбой тревоги на Одесщине объявили за более чем 10 минут.

Обратите внимание Взрыв во Львове прогремел в районе аэропорта, но ракеты попали не в него, – Садовый

Напоминаем о том, что нельзя распространять фотографии и видео с последствиями взрывов, чтобы не корректировать атаки врага.

При объявлении воздушной тревоги нужно немедленно спуститься в укрытие. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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