Памятник в поселке Котовского был демонтирован в соответствии с решением городского совета. Общество требовало этого с начала полномасштабной войны с Россией, но местные власти Одессы были против.

Кстати говоря "Последняя ночь Екатерины": первые кадры, как сносят памятник российской императрице в Одессе

Впрочем, навсегда прощаться с памятниками не желают. В городском совете отметили, что монумент будет передан в Одесский художественный музей для временного хранения.

Демонтаж памятника Суворову: видео

В Одессе демонтировали памятник Суворову / Фото городского совета

Чем прославился Суворов

Суворов – известный российский полководец и один из основателей военного дела государства-агрессора.

Он подавлял Колиивщину на Правобережной Украине, а также в 1778 командовал депортацией крымских христиан (главным образом греков) в Российскую империю. Эти депортации были жестокими и имели признаки геноцида.

Для Екатерины ночь тоже была последней

В Одессе также ночью был демонтирован памятник российской императрице Екатерине II. Глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что сегодня произошло действительно историческое событие. Он поблагодарил жителей Одессы, которые выразили свою позицию. Марченко подчеркнул, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине.