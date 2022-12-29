Пам'ятник у селищі Котовського демонтували, відповідно до рішення міської ради. Суспільство вимагало цього від початку повномасштабної війни з Росією, але місцева влада Одеси була проти.

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Втім, назавжди прощатись з пам'ятниками не хочуть. У міській раді зазначили, що монумент передадуть до Одеського художнього музею для тимчасового зберігання.

Демонтаж пам'ятника Суворову: відео

В Одесі демонтували пам'ятник Суворову / Фото міської ради

Чим прославився Суворов

Суворов – це відомий російський полководець та один із засновників військової справи держави-агресорки.

Він придушував Коліївщину на Правобережній Україні, а також у 1778 році командував депортацією кримських християн (головно греків) до Російської імперії. Ці депортації були жорстокими та мали ознаки геноциду.

Для Катерини ніч теж була останньою

В Одесі також вночі демонтували пам'ятник російській імператриці Катерині II. Глава Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що сьогодні відбулась справді історична подія. Він подякував мешканцям Одеси, які висловили свою позицію. Марченко наголосив, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні.