В Одессе собирают подписи для обращения к странам НАТО закрыть небо
5 марта 2022 , 21:01Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Максима Марченко
Украинские города обращаются к США и НАТО относительно закрытия неба над Украиной. Это поможет уберечь гражданское население от ракетных и авиаударов России.
Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил о начале сбора подписей касательно призыва к НАТО закрыть небо над Украиной.
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Ранее к США и членам НАТО по закрытию неба над Украиной обратились:
- Киев
- Ивано-Франковск
- Ровно
- Винница
- Днепр
- Луганск
- Кропивницкий
- Полтава
- Херсон
- Черкассы
- Запорожье
- Львов.
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