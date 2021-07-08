Когда злоумышленников все же задержали, полицейскому нанесли телесные повреждения. Это случилось 8 июля.

Другой случай Эпическая погоня: на Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из ружья – фото



Автомобиль злоумышленников на эвакуаторе / Фото патрульной полиции Одесской области

Совершили несколько ДТП

В этот день правоохранители получили ориентировку на серую машину Audi. В ней говорилось, что на транспорте передвигаются лица, причастные к кражам.

Правоохранители пытались остановить этот автомобиль, но водитель игнорировал их призывы и начал ускоряться. Пытаясь скрыться, злоумышленники выезжали на встречную полосу и совершали ДТП. В частности, на фото с места видно, что они задели бок белого автомобиля.



Повреженное во время погони авто / Фото патрульной полиции Одесской области

Убежать пытались и пешком

Однако их авто врезалось в столб и перестало заводиться. Тогда 2 подозреваемых вышли и пытались убежать. Когда их догнали, злоумышленники нанесли несколько ударов полицейскому. Как следствие, тому понадобилась медицинская помощь.

На место приехали следователи для установления обстоятельств. Также вызвали эвакуатор, который забрал автомобиль Audi, на котором пытались скрыться.



Задержанные после погони с полицией в Одессе / коллаж 24 канала

Обратите внимание! 5 мая произошло смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп. Трагедию с 3 смертями вызвал водитель, который превышал скорость. Впоследствии стало известно, что незадолго до этого, его останавливала полиция.