Надпись заметили на доме, расположенном на улице Базарной. Вандалы написали так называемое "послание" темной краской из баллончика.

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Афганцы пусть валят домой, у нас своя война, и свои беженцы,

– написали нарушители.

Правоохранители пока не прокомментировали инцидент.

Что известно об афганских беженцах в Одессе

В августе спасатели привезли в Одессу 133 афганских беженцев.

Эвакуировали 48 взрослых и 85 детей. Самому младшему было всего 7 дней. Малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации.

Беженцев приютили в своих домах представители местной афганской общины.

Эвакуация украинцев из Афганистана: главное