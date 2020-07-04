В Одессе водитель маршрутки потерял сознание от жары и протаранил 4 машины: фото
В поселке Котовского в Одессе, 4 июля произошло масштабное ДТП. Водитель маршрутки потерял сознание прямо во время движения и протаранил сразу 4 машины.
Водителю маршрутки стало плохо из-за сильной жары. Об этом сообщает издание УСІ.
Важно На трассе Киев – Житомир столкнулись две фуры: есть жертва – фото
Известно, что водитель маршрутки №250 не удержал управление на улице Бочарова. В салоне общественного транспорта находилось множество людей. Информация об их состоянии уточняется.
Телеграм-канал "Хуевая Одесса" пишет, что неуправляемая маршрутка едва не сбила пешеходов. Также маршрутка изрядно повредила припаркованные вдоль дороги автомобили.
Обратите внимание Масштабное ДТП на Львовщине: не разминулись микроавтобус и легковушка – фото
ДТП в Одессе / Фото из телеграмм канала "Хуевая Одесса"
ДТП произошло на улице Бочарова / фото с телеграмм-канала " Хуевая Одесса"