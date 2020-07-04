В поселке Котовского в Одессе, 4 июля произошло масштабное ДТП. Водитель маршрутки потерял сознание прямо во время движения и протаранил сразу 4 машины.

Водителю маршрутки стало плохо из-за сильной жары. Об этом сообщает издание УСІ.

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Известно, что водитель маршрутки №250 не удержал управление на улице Бочарова. В салоне общественного транспорта находилось множество людей. Информация об их состоянии уточняется.

Телеграм-канал "Хуевая Одесса" пишет, что неуправляемая маршрутка едва не сбила пешеходов. Также маршрутка изрядно повредила припаркованные вдоль дороги автомобили.

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ДТП в Одессе / Фото из телеграмм канала "Хуевая Одесса"

ДТП произошло на улице Бочарова / фото с телеграмм-канала " Хуевая Одесса"