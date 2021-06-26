Одесские пляжи покрыли огромные горы сине-зеленых водорослей, которые не только неприятны на вид и ощупь, а еще и не абы как воняют. Экологи просят отдыхающих несколько недель воздержаться от купания.

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Причина аномалий

Такое аномальное явление появилось после продолжительных дождей, прошедших в городе. Экологи говорят – цветение морской воды может быть связано с тем, что вместе с ливневыми водами в море могли попасть и канализационные стоки. А жара, держащаяся уже несколько дней, только способствует их размножению.

В последнее время очень много дождей, вода действительно более опреснена и в этой воде развиваются цианобактерии. Эта органика, вследствие цветения, является источником для развития бактерий,

– пояснил сотрудник научного центра экологии моря Александр Гончаров.

Поэтому экологи просят отдыхающих несколько недель воздержаться от купания в море. Потому что такая вода может привести к отравлениям, или же вызвать аллергическое раздражение кожи.



Зеленое море в Одессе / Фото "Корреспондент"

Гончаров подчеркнул, что такой вид сине-зеленой водоросли является потенциально токсичным, поэтому надо быть очень осторожным.

"Если вы видите какой-то токсичный цвет, неприятный запах, пожалуйста, оберегайте своих детей от того, чтобы они там купались. Избегайте, чтобы эта вода попадала в рот или в дыхательные пути, и старайтесь принять душ, чтобы избежать первичных или вторичных последствий", – предостерег он.



Так выглядит море в Одессе / Фото Укринформ

Отдыхающие не реагируют на замечания

Между тем, на одесских пляжах довольно много отдыхающих. Их предостережения экологов не пугают. Говорят, действительно водоросли создают дискомфорт, а ведь раз приехали издалека то терпят неудобства.



Отдыхающие не обращают внимания на цвет воды / Фото 24 канала

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Что говорят в Минздраве

В лабораторном центре Минздрава уже взяли пробы воды на анализ. Там сообщили, что морская вода на пляжах Одесской области отвечает гигиеническим требованиям.

С 17 по 24 июня было проверено 22 пляжа в Одесской области, которые имеют официальный статус. Эпидемиологи сделали 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 50 проб на санитарно-химические показатели.

Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям,

– говорится в сообщении медиков.

В то же время 3 из 6 проб воды из Днестровского лимана по санитарно-химическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям.