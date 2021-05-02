В Одессе полицейские задержали мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистической символики. Ему грозит до 5 лет заключения.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об изготовлении или распространении коммунистической или нацистской символики.

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Мужчину остановили на улице Колонтаевской в ​​одежде с изображением коммунистической символики. Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции,

– сообщили правоохранители.

Подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет с возможностью конфискации имущества.

Напомним! Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла пакет законов о декоммунизации. С тех пор борьба с советским прошлым стала частью официальной политики Украины.

Закон о декоммунизации: что предусматривает