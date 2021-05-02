В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой
В Одессе полицейские задержали мужчину, одетого в футболку с изображением коммунистической символики. Ему грозит до 5 лет заключения.
Источник:пресс-служба МВД
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об изготовлении или распространении коммунистической или нацистской символики.
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Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики. Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции,
– сообщили правоохранители.
Подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет с возможностью конфискации имущества.
Закон о декоммунизации: что предусматривает
- По всей территории Украины запрещается изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима.
- Нарушителям закона грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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