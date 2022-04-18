В Одессе задержали мужчину, который отслеживал работу военных и ТрО

Полиция задержала в Одессе мужчину, который отслеживал работу военных и бойцов ТрО. Он мог передавать данные оккупантам.

Злоумышленник был замечен и задержан 17 апреля. Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

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Злоумышленник следил за военными и представителями ТрО возле блокпоста. В его телефоне нашли видео и с других блокпостов.

В Одессе возле блокпоста был задержан мужчина, который отслеживал работу военных и представителей теробороны. У него в телефоне было много видео работы других блокпостов в Одесской области,

– рассказывает Марченко.

Злоумышленник был передан следователям для установления всех обстоятельств.

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