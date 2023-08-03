В Одессе разоблачили юрисконсульта "партии Шария": он работал на военную разведку России
Источник:Служба безопасности Украины
В Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария". Он работал на российскую военную разведку.
Предатель передавал врагу цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО. Также он отчитывался о последствиях прилетов.
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В Одессе задержан юрисконсульт "партии Шария"
Злоумышленником является частный юрист, ранее бывший помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.
После полномасштабного вторжения мужчина вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма".
Там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорием Ивановым. Он работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ,
– рассказали в СБУ.
По данным правоохранителей, мужчина дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу России, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel". Он получил 500 долларов "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных.
"Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб", – отметили правоохранители.
В итоге СБУ сообщила мужчине о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Кроме этого, планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору. К тому же была идентифицирована жена предателя, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячное жалованье.
В Одессе разоблачили еще одного предателя / фото СБУ
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