Зрадник передавав ворогу цілі для повітряних ударів по місту, відстежував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО. Також він звітував про наслідки прильотів.

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В Одесі затримали юрисконсульта "партії Шарія"

Зловмисником є приватний юрист, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення чоловік разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до "військового комісаріату Криму".

Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ,

– розповіли у СБУ.

За даним правоохоронців, чоловік дав підписку про негласне співробітництво на користь Росії, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel". Він отримав 500 доларів "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих.

"Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб", – зазначили правоохоронці.

У підсумку СБУ повідомила чоловікові про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Окрім цього, планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. До того ж було ідентифіковано дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню.

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