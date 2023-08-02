У СБУ також наголосили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Сам обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду для розгляду його по суті.

До теми "Здивована від своєї поведінки": СБУ поговорила з фанаткою Російської імперії у Житомирі

Блогерка з Житомирщини отримала підозру від СБУ

Правоохоронці зазначили, що до обстрілів центрального міста Західної України жінка закликала під час онлайн-трансляції у тіктоці. Саме тоді Росія завдавала чергових ракетних ударів по Україні, а також обстрілювала нашу країну з БпЛА.

Під час спілкування з тікток-аудиторією один із гостей стріму зазначив, що росіяни саме у цей момент б’ють по Львову. Коростенка заявила, що "так їм і треба" і немає чого їм "розслаблятися",

– сказали в службі.



СБУ підозрює дівчину з Коростеня в підтримці дій Росії / Фото СБУ

Представники СБУ розповіли, що на підставі зібраних доказів слідчі повідомили тікток-блогерці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора. Правоохоронці запевнили, що співробітники Служби безпеки продовжують фіксувати будь-які спроби поширення антиукраїнських закликів та реагувати на них.

Що відомо про ракетний удар по Львову