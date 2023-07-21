Оселі, зруйновані російським обстрілом Львова 6 липня 2023 року, потроху відбудовують. До відновлення долучиться ЮНЕСКО, адже будівлі входили в охоронну зону. Мешканцям зруйнованих будинків дали змогу винаймати житло. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 Канал.

Читайте також 10 загиблих і руйнування на мільйони: усе про наймасштабнішу атаку на Львів

Як повідомив міський голова Львова, постраждалі мають посттравматичний синдром, але з людьми спілкуються щодня. 60 помешкань треба вибудувати заново.

Три тисячі вікон повністю повилітало – це і Львівська політехніка, і школа, і садочок, дуже багато будинків,

– підкреслив мер.

Пошкоджено не тільки ті будинки, в які безпосередньо влучили ракети. Вибухова хвиля зачепила і будівлі, що були розташовані поруч.

Міський голова розповів, що наразі люди живуть в орендованих квартирах. Місто прагне не тільки відбудувати оселі, але й створити там нормальні умови для життя – наприклад, умеблювати квартири.

Андрій Садовий наголосив: після обстрілу знищено багато машин, але законодавство не дає можливості це компенсувати. Кошти на це поки надають благодійники.

Читайте також Нас врятував дверний косяк, – журналісти 24 Каналу розповіли, як ракета розтрощила їхню квартиру

Коли чекати на відбудову

Мер назвав приблизні терміни відбудови – весна-літо 2024 року.

Раніше він повідомляв у своєму фейсбуці, що першочергові роботи вже виконано, зокрема дахи перекрито брезентом, а вікна заклеєно плівкою.

На запитання журналістки, чи буде достеменно відтворено вигляд зруйнованих будинків, Андрій Садовий відповів, що так, адже це світове надбання.

Скільки коштів потрібно

До відновлення фінансово долучиться ЮНЕСКО, адже потрібна сума значна.

Ця атака для нас – сотня-друга мільйонів,

– акцентував мер Львова.

За словами Садового, представники організації включилися після того, як самі побували на місці події. Доти ЮНЕСКО не називала Росію безпосереднім винуватцем злочину і вважала, що засудити росіян має міжнародний суд.

До теми: ЮНЕСКО засудила обстріл, та відмовилася прямо вказати на Росію як його призвідницю. Мер Львова звернувся до організації із закликом судити вбивцю, а не пістолет.

Що відомо про ракетну атаку по Львову 6 липня