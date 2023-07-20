У мережу виклали відео, яке вкотре демонструє всю небезпеку "русского міра", передає 24 Канал. Цього разу можна побачити, як жінка, котра вважає себе мешканкою Російської імперії, називає Харків частиною Харківської губернії.

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Імперськість харків'янки зашкалює

Почався ролик з конфлікту, який спалахнув у крамниці з косметикою. Жінка викрикувала, що всі українці – "по житті тєрпіли". Її спитали, хто ж вона тоді? Чи вважає себе українкою, на що ствердно відповіла, що "Ні!"

Тому що мій дім розташований у місті Харків, Харківська губернія Російської імперії. Дворянка Шелєхова Маріна Юріївна,

– кричала на весь магазин вона.

Через якусь мить вона трішки попустилася. Вирішила визнати, що це її бабця народилася у Російській імперії, а сама вона – у Радянському союзі. Хай там як, ця жінка вважає, що в неї у крові тече ледь не імператорська кров.

Жінка назвала Харків частиною Російської імперії: дивіться відео

Вона почала нарікати на те, що у будь-який момент може залишитися без даху над головою у Харкові. Правда, їй чомусь на думку не спадає, що саме через Росію, пряму спадкоємицю Російської імперії, її житло можуть зруйнувати.

Водночас про свою безпеку вона потурбувалася. "Дворянка" Марина вирушила до Житомира, де порівняно безпечніше. Правда, на жаль, туди ж вона і привезла свій "русскій мір".

Нещодавно мовний скандал спалахнув у Миколаєві. Там жінка кидалася на перехожих, котрі спілкувалися українською мовою. Зауважимо, що проти неї вже відкрили кримінальне провадження. Тепер цій опальній панянці загрожує штраф, обмеження волі або навіть тюремний термін.

Справу відкрили за фактом порушення рівноправності громадян. Правоохоронці якраз проводили моніторинг у соцмережах, коли натрапили на ролик з горе-героїнею. Наразі встановлюються учасники подій. Щойно особу жінки встановлять, її намагатимуться притягнути до відповідальності.