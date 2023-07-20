В сеть выложили видео, которое в очередной раз демонстрирует всю опасность "русского мира", передает 24 Канал. В этот раз можно увидеть, как женщина, считающая себя жительницей Российской империи, называет Харьков частью Харьковской губернии.

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Имперскость харьковчанки зашкаливает

Начался ролик с конфликта, вспыхнувшего в магазине с косметикой. Женщина выкрикивала, что все украинцы – "по жизни терпилы". Ее спросили, кто она тогда? Считает ли себя украинкой, на что утвердительно ответила, что "Нет!"

Потому что мой дом находится в городе Харьков, Харьковская губерния Российской империи. Дворянка Шелехова Марина Юрьевна,

– кричала на весь магазин она.

Через мгновение она немного попустилась. Решила признать, что это ее бабушка родилась в Российской империи, а сама она – в Советском союзе. Как бы там ни было, эта женщина считает, что у нее в крови течет чуть ли не императорская кровь.

Женщина назвала Харьков частью Российской империи: смотрите видео

Она начала сетовать на то, что в любой момент может остаться без крова в Харькове. Правда, ей почему-то на ум не приходит, что именно из-за России, прямую наследницу Российской империи, ее жилье могут разрушить.

В то же время о своей безопасности она позаботилась. "Дворянка" Марина отправилась в Житомир, где сравнительно безопаснее. Правда, к сожалению, туда же она и привезла свой "русский мир".

Недавно языковой скандал разразился в Николаеве. Там женщина бросалась на прохожих, общавшихся на украинском языке. Заметим, что против нее уже было открыто уголовное производство. Теперь этой опальной барышне грозит штраф, ограничение свободы или даже тюремный срок.

Дело открыли по факту нарушения равноправия граждан. Правоохранители как раз проводили мониторинг в соцсетях, когда наткнулись на ролик с горе-героиней. В настоящее время устанавливаются участники событий. Как только личность женщины установят, ее будут пытаться привлечь к ответственности.