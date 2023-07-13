Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Тепер жінці загрожує штраф, обмеження волі або в'язниця.

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Принижувала та погрожувала за українську мову

Поліцейські відкрили справу за фактом порушення рівноправності громадян. Розповіли, що під час моніторингу у соцмережах виявили відповідний допис.

Автор зазначив, що в обласному центрі жінка на відео принижує на вулиці перехожих через їхнє спілкування українською мовою,

– додали в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події. Зауважимо, що на опублікованих кадрах невідома жінка агресивно заявляє, що "не розуміє" української мови та ображає перехожу. Далі починає погрожувати.

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В Одесі жінка погрожувала касиру

В одному з магазинів Одеси невідома жінка почала погрожувати касиру через те, що він звернувся до неї українською мовою.

Абсурдно волала, Україна нібито "має бути частиною Росії". Далі заявила: "Я що бандер**га, що ви зі мною так розмовляєте? Я не розумію вашу укро***истську мову, скоро вас усіх уб'ють".