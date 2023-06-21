Водночас жінка кричала, що Україна має бути частиною Росії. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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В Одесі спалахнув мовний скандал

На оприлюднених кадрах видно, як у будівельному гіпермаркеті жінка почала доводити, що Україна була та нібито має бути у складі країни-агресорки. Водночас вона заявила, що буцімто любить Україну та нашу мову.

Згодом жінка почала волати, що "не розуміє укрона*истську мову" і що скоро всіх українців нібито вб’ють.

За словами очевидців, жінка влаштувала скандал через те, що касир звернувся до неї українською мовою.

Я що бандер*ога, що ви зі мною так розмовляєте? Я не розумію вашу укро*ацистську мову, скоро вас усіх уб'ють,

– марила жінка.

Мовний скандал в Одесі: дивіться відео

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