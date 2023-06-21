Водночас жінка кричала, що Україна має бути частиною Росії. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу "Понаєхалі": у центрі Одеси двоє жінок накинулися на вуличних музикантів через українську мову
В Одесі спалахнув мовний скандал
На оприлюднених кадрах видно, як у будівельному гіпермаркеті жінка почала доводити, що Україна була та нібито має бути у складі країни-агресорки. Водночас вона заявила, що буцімто любить Україну та нашу мову.
Згодом жінка почала волати, що "не розуміє укрона*истську мову" і що скоро всіх українців нібито вб’ють.
За словами очевидців, жінка влаштувала скандал через те, що касир звернувся до неї українською мовою.
Я що бандер*ога, що ви зі мною так розмовляєте? Я не розумію вашу укро*ацистську мову, скоро вас усіх уб'ють,
– марила жінка.
Мовний скандал в Одесі: дивіться відео
Мовні скандали в Україні: що відомо
- Нещодавно в Одесі вкотре спалахнув скандал на фоні мовного питання. Двоє жінок накинулися на вуличних музикантів, бо вони співали українською.
- Нагадаємо, що раніше нардеп Максим Бужанський від партії "Слуга народу" потрапив у скандал через те, що відмовився перейти з російської на українську мову у прямому ефірі. Через це до нього емоційно звернувся Олексій Данілов.
- Також в Одесі в мовний скандал потрапила група дівчат. Як стверджують в повідомленні, вони слухали російську музику у дворі місцевого закладу та танцювали під неї.
- А у Дніпрі в школі №126 спалахнув скандал через спілкування російською мовою. У профільному комітеті вчительці та директорці виписали догани.
- До того ж в одному з відділків поліції Одеси трапився конфлікт між затриманими та слідчим. Поліцейський розмовляв російською та відмовився перейти на державну.