В то же время женщина кричала, что Украина должна быть частью России. Соответствующее видео уже распространилось в сети, информирует 24 Канал.
Обратите внимание "Понаехали": в центре Одессы две женщины набросились на уличных музыкантов из-за украинского языка
В Одессе разразился языковой скандал
На обнародованных кадрах видно, как в строительном гипермаркете женщина начала доказывать, что Украина была и должна быть в составе страны-агрессорки. В то же время она заявила, что якобы любит Украину и наш язык.
Позже женщина начала вопить, что "не понимает укрна*истский язык" и что скоро всех украинцев якобы убьют.
По словам очевидцев, женщина устроила скандал из-за того, что кассир обратился к ней на украинском языке.
Я что бандер*ога, что вы со мной так разговариваете? Я не понимаю ваш укр*ацистский язык, скоро вас всех убьют,
– бредила женщина.
Языковой скандал в Одессе: смотрите видео
Языковые скандалы в Украине: что известно
- Недавно в Одессе в очередной раз разразился скандал на фоне языкового вопроса. Две женщины набросились на уличных музыкантов, потому что они пели по-украински.
- Напомним, что ранее нардеп Максим Бужанский от партии "Слуга народа" попал в скандал из-за того, что отказался перейти с русского на украинский язык в прямом эфире. Из-за этого к нему эмоционально обратился Алексей Данилов.
- Также в Одессе в языковой скандал попала группа девушек. Как утверждают в сообщении, они слушали русскую музыку во дворе местного заведения и танцевали под нее.
- А в Днепре в школе №126 разразился скандал из-за общения на русском языке. В профильном комитете учительнице и директору выписали выговоры.
- К тому же в одном из отделений полиции Одессы произошел конфликт между задержанными и следователем. Полицейский говорил по-русски и отказался перейти на государственный.