В Одессе заработал один из самых красивых фонтанов

11 апреля 2022 , 07:00
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Источник:

телеграмм-канал "Одесса. Официально"

Российским захватчикам не удалось оккупировать украинский город Одессу. Пока он все же под прицелом, но жизнь в городе продолжается.

Следовательно, там заработал один из самых красивых фонтанов. Он расположен в аврке имени Шевченко.

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Фонтан уже наполнен водой. В нем есть цветная подсветка. Люди могут любоваться. 

Фонтан в Одессе: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик