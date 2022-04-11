В Одессе заработал один из самых красивых фонтанов
11 апреля 2022 , 07:00Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Одесса. Официально"
Российским захватчикам не удалось оккупировать украинский город Одессу. Пока он все же под прицелом, но жизнь в городе продолжается.
Следовательно, там заработал один из самых красивых фонтанов. Он расположен в аврке имени Шевченко.
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Фонтан уже наполнен водой. В нем есть цветная подсветка. Люди могут любоваться.
Фонтан в Одессе: смотрите видео