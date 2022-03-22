В Одессе заработала бесплатная горячая линия психологической поддержки

22 марта 2022 , 14:59
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Источник:

телеграм-канал "Суспильне Одесса"

В сложное для украинского народа время каждый нуждается в словах поддержки. Не всегда есть возможность пообщаться с родными, или квалифицированными специалистами.

Для этого создают бесплатные горячие линии психологической поддержки, где принимают звонки профессиональные врачи-психологи. Сегодня она заработала в Одессе.

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Они будут оказывать помощь человеку, который:

  • чувствует страх и апатию
  • не может справиться с тревогой
  • не может помочь успокоиться близкому человеку
Круглосуточную консультацию можно получить по номеру 15 – 50.

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Автор: Марта Касіянчук