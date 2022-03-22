В Одессе заработала бесплатная горячая линия психологической поддержки
22 марта 2022 , 14:59Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспильне Одесса"
В сложное для украинского народа время каждый нуждается в словах поддержки. Не всегда есть возможность пообщаться с родными, или квалифицированными специалистами.
Для этого создают бесплатные горячие линии психологической поддержки, где принимают звонки профессиональные врачи-психологи. Сегодня она заработала в Одессе.
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Они будут оказывать помощь человеку, который:
- чувствует страх и апатию
- не может справиться с тревогой
- не может помочь успокоиться близкому человеку
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