Журналистка 7 Канала в Одессе подходила к жителям, чтобы узнать их мнение о решении Владимира Зеленского. Первыми в видео была пара, чья реакция шокировала и возмутила сеть.

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Заявила, что "не понимает языка"

Итак, журналистка задала вопрос "Что вы думаете об увольнении Залужного?" Женщина, которая шла вместе с мужчиной, ответила так, что это вызвало волну возмущения и осуждения: "Мы не понимаем ваш язык".

Журналистка телеканала переспросила, не понимает ли эта женщина украинский язык. Последняя на это ответила уже лаконичнее: "До свидания". Интересно, что в этом случае она использовала именно украинский язык.

Этот ролик просмотрели более 860 тысяч раз. А также оставили более 3 тысяч комментариев. Значительная часть из них посвящена именно этой паре, в которой "не панимают языка".

Женщина заявила, что "не панимает языка": смотрите видео

Украинцы возмущены ответом женщины:

"Присмотритесь внимательно к первой женщине! Может, это чья-то соседка, коллега, знакомая";

"СБУ, предоставьте первой паре переводчика";

"Хочу увидеть извинения первой пары";

"Если она не понимает государственный язык, вопрос, что она делает в Украине, работает на врага?"

В начале года в Одессе вспыхнул другой скандал

В начале января мы рассказывали, что в Одессе вспыхнул скандал из-за русской музыки. Началось это с того, что уличной музыкантке сделал замечание мужчина. Он спросил у сторонницы враждебного контента, когда перестанут слушать это. Сам инцидент произошел на улице Дерибасовской, в самом центре города.

Любители русской музыки посоветовали мужчине, который сделал замечание, уйти "дамой". На это он резко ответил, что в своем городе, и что это им лучше пойти домой. Позорное то, что за музыкантку вступились слушатели враждебного контента. Сам же мужчина подчеркнул, что не хочет слышать это, когда гуляет по родному городу.

Вам ракет не хватает? До какого прилета вы будете слушать эту х**ню? Пока рядом не в**бет?,

– эмоционально заявил парень.

Он заметил, что тоже думал, что "музыка вне политики". И делал это до того момента, пока вблизи него не прилетела российская ракета.