Журналістка 7 Каналу в Одесі підходила до мешканців, щоб дізнатися їхню думку щодо рішення Володимира Зеленського. Першими у відео була пара, чия реакція шокувала й обурила мережу.

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Заявила, що "нє панімає язика"

Отже, журналістка поставила питання "Що ви думаєте про звільнення Залужного?" Жінка, котра йшла разом з чоловіком, відповіла так, що це викликало хвилю обурення та осуду: "Ми нє панімаєм ваш язик".

Журналістка телеканалу перепитала, чи не розуміє ця жінка українську мову. Остання на це відповіла вже лаконічніше: "До побачення". Цікаво, що у цьому випадку вона використала саме українську мову.

Цей ролик передивилися понад 860 тисяч разів. А також залишили понад 3 тисячі коментарів. Значна частина з них присвячена саме цій парі, у якій "ні панімают язика".

Жінка заявила, що "нє панімає язика": дивіться відео

Українці обурені відповіддю жінки:

"Придивіться уважно до першої жінки! Може, це чиясь сусідка, колега, знайома";

"СБУ, надайте першій парі перекладача";

"Хочу побачити вибачення першої пари";

"Якщо вона не розуміє державну мову, питання, що вона робить в Україні, працює на ворога?"

На початку року в Одесі спалахнув інший скандал

На початку січня ми розповідали, що в Одесі спалахнув скандал через російську музику. Почалося це з того, що вуличній музикантці зробив зауваження чоловік. Він спитав у прихильниці ворожого контенту, коли перестануть слухати це. Сам інцидент стався на вулиці Дерибасівській, у самісінькому центрі міста.

Любителі російської музики порадили чоловікові, котрий зробив зауваження, піти "дамой". На це він різко відповів, що у своєму місті, і що це їм краще піти додому. Ганебне те, що за музикантку заступилися слухачі ворожого контенту. Сам же чоловік наголосив, що не хоче чути це, коли гуляє рідним містом.

Вам ракет не вистачає? До якого прильоту ви будете слухати цю х**ню? Поки поруч не в**бе?,

– емоційно заявив хлопець.

Він зауважив, що теж думав, що "музика поза політикою". І робив це до того моменту, поки поблизу нього не прилетіла російська ракета.