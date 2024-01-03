Місцевий телеграм-канал поширив відео, на якому місцевий житель поцікавився у любителів ворожого контенту, коли вони перестануть слухати це. Інцидент відбувся у центрі міста на вулиці Дерибасівській.

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Відео починається з того, що любителі російської музики порадили хлопцю, який зробив зауваження, піти "дамой". На що він різко відповів, що перебуває у своєму місті, тож краще їм піти додому.

Вочевидь, вулична музикантка виконувала російську пісню, на що чоловік зробив їй зауваження. Однак за неї заступилися слухачі такого контенту.

Громадян заявив, що не хоче чути це, гуляючи містом.

Вам ракет не вистачає? До якого прильоту ви будете слухати цю х**ню? Поки поруч не в**бе?",

– емоційно заявив хлопець.

Він додав, що теж думав, що "музика поза політикою", поки біля нього не прилетіла російська ракета. Після цього відео переривається.

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До слова, 10 листопада у Дніпрі викладачка змусила студентку перейти на російську мову. Інцидент відбувся на практичному занятті, коли студенти опитували літнього пацієнта.

Викладачці вже оголосили догану. Натомість вона заявила, що попросила перейти дівчину на російську мову, мовляв, чоловік погано розумів українську.