Свою позицию любимая погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла объяснила в интервью ТСН. Она добавила, что абстрагируется, когда слышит язык агрессора от взрослых, но не может воспринимать русский язык от детей, передает 24 Канал.

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"Мы воюем ради детей"

Алина Михайлова рассказала, что в ее среде все люди причастны к войне. Речь идет о "Волках Да Винчи", а также друзьях-волонтёрах. В гражданской жизни парамедик пытается побуждать переходить русскоязычных людей на украинский. Она добавила что может пропустить мимо ушей вражеский язык из уст взрослого человека, однако от детей не воспринимает его.

Меня сейчас очень триггерят русскоязычные дети. Я не знаю, почему. Мне с этим супер тяжело. Когда мама, папа русскоязычные и ребенок у них русскоязычный. А у детей еще такой ужасающий российский акцент. И меня это прямо... Для меня это прямо большой триггер – русскоязычные дети, которые являются украинцами, которые живут в Днепре в Киеве…

– заявила парамедик.

Она привела пример недавнего случая, когда была на прогулке с собакой Хьюго, которого Алине подарил любимый. В какой-то момент подошел ребенок и на русском языке поинтересовался, можно ли погладить пса.

"У меня была ситуация: мы гуляли с Хьюго и подходит ребенок и говорит: "А можно погладите вашу собачку?" Я говорю: "Только по-украински, потому что собачка не понимает языка врага". И родители зависают... Я думаю: "Ну давайте ну скажите что-нибудь". А ребенок переходит на украинский язык к собаке", – рассказала Алина.

Тогда эта ситуация смутила родителей, но ребенок спокойно перешел на украинский язык. Этим случаем Алина Михайлова, вероятно, хотела подчеркнуть, как важно говорить на родном языке. Она объяснила что военные борются за свободу на фронте ради будущего детей именно поэтому они должны говорить по-украински.

Я не знаю почему, но русскоязычный контент я не замечаю, но дети... Для меня это молодое поколение... Как говорим, мы воюем ради детей, тогда почему дети не говорят по-украински?

– подчеркнула Алина Михайлова.

"Все будут воевать"

Парамедик в интервью также заметила, что воевать придется всем, независимо от того, хочет этого человек или нет. Алина Михайлова подчеркнула, что сейчас в Украине есть дефицит кадровых военных.

"То есть если вы спросите у сознательных офицеров, кого вам не хватает, он скажет, так, мне не хватает, конечно, пехоты. Но он скажет что и не хватает офицеров младшего офицерского состава, командиров, водителей, командиров роты, на них просто нет людей. Потому что кадрового резерва нет", – заявила парамедик.